2019-03-12T05:06:34+03:00
Происшествия

Несколько автомобилей столкнулись на улице Красноармейской в Кемерове

Из-за ДТП образовалась большая пробка [видео]
Екатерина РОМАНОВА
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Несколько автомобилей столкнулись на улице Красноармейской в Кемерове. Фото: кадр видео vk.com, "Регион 42"Несколько автомобилей столкнулись на улице Красноармейской в Кемерове. Фото: кадр видео vk.com, "Регион 42"
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В Кемерове на улице Красноармейской столкнулись сразу несколько автомобилей. Очевидцы сообщают о пострадавших в ДТП.

ДТП на Красноармейской в Кемерове.Видео: vk.com, "Регион 42"

Из-за массового ДТП, которое случилось утром на улице Красноармейской, многие кемеровчане опоздали на работу и по другим важным делам. Причиной затора стало дорожно-транспортное происшествие с участием нескольких легковых автомобилей. Последствия ДТП очевидцы сняли на видео. На кадрах, снятых камерой, видно, что один из автомобилей превратился в груду металла. Чтобы извлечь человека, который в момент аварии находился в машине, спасателям пришлось применять специнструменты. Очевидцы сообщают, что находившийся в отечественной легковушке человек получил очень серьезные травмы.

К слову, пользователи сети, где было размещено видео, заявляют: неподалеку от места ДТП накануне находился открытый люк. Не исключено, что он стал одной из причин ДТП.

В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства и причины аварии. Информация о потерпевших уточняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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