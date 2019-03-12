СЕГОДНЯ 05:06 2019-03-12T05:06:34+03:00

Несколько автомобилей столкнулись на улице Красноармейской в Кемерове. Фото: кадр видео vk.com, "Регион 42"

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В Кемерове на улице Красноармейской столкнулись сразу несколько автомобилей. Очевидцы сообщают о пострадавших в ДТП.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/696600" frameborder="0"></iframe> ДТП на Красноармейской в Кемерове.Видео: vk.com, "Регион 42"

Из-за массового ДТП, которое случилось утром на улице Красноармейской, многие кемеровчане опоздали на работу и по другим важным делам. Причиной затора стало дорожно-транспортное происшествие с участием нескольких легковых автомобилей. Последствия ДТП очевидцы сняли на видео. На кадрах, снятых камерой, видно, что один из автомобилей превратился в груду металла. Чтобы извлечь человека, который в момент аварии находился в машине, спасателям пришлось применять специнструменты. Очевидцы сообщают, что находившийся в отечественной легковушке человек получил очень серьезные травмы.

К слову, пользователи сети, где было размещено видео, заявляют: неподалеку от места ДТП накануне находился открытый люк. Не исключено, что он стал одной из причин ДТП.

В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства и причины аварии. Информация о потерпевших уточняется.

ИСТОЧНИК KP.RU