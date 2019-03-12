2019-03-12T06:50:00+03:00
Происшествия

Мать бросила четверых детей в неотапливаемом доме в Анжеро-Судженске

Женщина на несколько дней ушла из дома
Екатерина РОМАНОВА
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Мать бросила четверых детей в неотапливаемом доме в Анжеро-Судженске.Мать бросила четверых детей в неотапливаемом доме в Анжеро-Судженске.Фото: Кирилл ЧАЩИН
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Четверо детей в возрасте от трех до 14 лет провели несколько дней в неотапливаемом доме вместе с больной бабушкой. Их мать ушла из дома и несколько дней не интересовалась судьбой своих детей.

В одной из многодетных семей, состоящих на профилактическом учете, мать решила немного отдохнуть и, оставив детей на попечение бабушки, ушла на несколько дней из дома. Пока 35-летняя женщина расслаблялась при помощи алкоголя, четверо детей в возрасте от трех до 14 лет оставались дома под присмотром бабушки. Увы, состояние здоровья 70-летней женщины не позволяло ухаживать за внуками. Кроме того, из-за перемерзшей системы отопления в доме было холодно.

Детей сотрудники полиции вместе со специалистами органов опеки увезли в специализированное помещение. А их горе-мамашу пришлось искать в течение суток. Женщина оказалась в гостях у подруги: вместе женщины распивали спиртные напитки.

- В отношении нее стражи порядка составили протокол о обязанностей по воспитанию и содержанию несовершеннолетних, которая влечет в качестве наказания наложение административного штрафа в размере до 500 рублей, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области. - В настоящее время решается вопрос о лишении женщины родительских прав.

ИСТОЧНИК KP.RU

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