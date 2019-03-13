2019-03-13T06:47:22+03:00
Общество

В Новокузнецке закрыли небезопасный детсад

Сад заработает лишь после устранения нарушений
Екатерина РОМАНОВА
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Детсад закрыт из-за нарушений противопожарной безопасности. Фото: УФССП России по Кемеровской области.Детсад закрыт из-за нарушений противопожарной безопасности. Фото: УФССП России по Кемеровской области.Фото: Екатерина РОМАНОВА
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В Новокузнецке судебные приставы закрыли детский сад. Такие меры были предприняты из-за нарушений норм пожарной безопасности.

То, что в Сидоровском детском саду комбинированного типа не соблюдаются нормы пожарной безопасности, установили сотрудники ГУ МЧС России по Кемеровской области. Было выдано предписание, однако нарушения противопожарных норм в срок не были устранены. Тогда суд приостановил образовательно-воспитательную деятельность сада на 60 суток.

- В день поступления исполнительного листа судебные приставы выехали на совершение исполнительных действий в отношении Сидоровского детского сада. Учреждение будет закрыто до устранения всех нарушений, - прокомментировали в пресс-службе УФССП России по Кемеровской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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