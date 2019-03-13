В Новокузнецке закрыли небезопасный детсад
В Новокузнецке судебные приставы закрыли детский сад. Такие меры были предприняты из-за нарушений норм пожарной безопасности.
То, что в Сидоровском детском саду комбинированного типа не соблюдаются нормы пожарной безопасности, установили сотрудники ГУ МЧС России по Кемеровской области. Было выдано предписание, однако нарушения противопожарных норм в срок не были устранены. Тогда суд приостановил образовательно-воспитательную деятельность сада на 60 суток.
- В день поступления исполнительного листа судебные приставы выехали на совершение исполнительных действий в отношении Сидоровского детского сада. Учреждение будет закрыто до устранения всех нарушений, - прокомментировали в пресс-службе УФССП России по Кемеровской области.
ИСТОЧНИК KP.RU