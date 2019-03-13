ВТБ в Кузбассе на треть нарастил свой кредитный портфель

СЕГОДНЯ 08:40 2019-03-13T08:43:39+03:00

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По итогам 2018 года кредитный портфель объединенного бизнеса ВТБ в Кузбассе увеличился на 33 процента и превысил 132,5 миллиарда рублей. Портфель привлеченных средств физических и юридических лиц составил более 82,6 миллиарда рублей (рост за год - на 70 процентов).

Корпоративный кредитный портфель за год увеличился в 1,7 раза и превысил 91,7 миллиарда рублей. 54 процента приходится на промышленные предприятия, 30 процентов - на добывающие компании, 13 процентов - на сферу торговли. В сегменте среднего и малого бизнеса кредитный портфель составил 25 миллиардов рублей, увеличившись за 2018 год на 24 процента.

Ресурсный портфель корпоративного бизнеса увеличился в 2,6 раза и приблизился к 47 миллиардам рублей. В среднем и малом бизнесе ресурсный портфель вырос в 2,7 раза, превысив 37 миллиардов рублей.

Розничный кредитный портфель на 1 января 2019 года составил 46 миллиардов рублей, увеличившись за год на 13 процентов. Наибольшая доля приходится на кредиты наличными - 24 миллиарда (рост за год - на 17 процентов). Портфель ипотечных кредитов на отчетную дату составил 17,7 миллиарда рублей (+10 процентов), автокредитования - 1,6 миллиарда рублей (+12 процентов). Портфель привлеченных средств физических лиц увеличился на 18 процентов, до 35,8 миллиарда рублей. Из них 26 миллиардов рублей приходится на депозиты, что на 12 процентов больше, чем в 2017 году.

Объем выданных в 2018 году средств частным клиентам банка превысил 24 миллиарда рублей, что на 41 процент превышает результат предыдущего года. Из них свыше 14 миллиардов рублей приходится на выдачи кредитов наличными, более 8 миллиардов рублей - на ипотеку.

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ИСТОЧНИК KP.RU