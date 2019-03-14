2019-03-14T08:38:16+03:00
Общество

В Кемерове отключили светофоры на двух перекрестках

Здесь ведутся работы специалистами горэлектросети
Екатерина БОРМОТОВА
Поделиться:
Светофоры не будут работать из-за отключения электроэнергииСветофоры не будут работать из-за отключения электроэнергииФото: Екатерина БОРМОТОВА
Изменить размер текста:

В Кемерове на двух перекрестках отключили светофоры. Это связано с отключением электроэнергии.

Как рассказали в центре организации дорожного движения, 14 марта из-за работ горэлектросети будет отключена электроэнергия на нескольких участках. В частности, с 13.00 до 16.30 электроэнергии не будет на пересечении проспекта Ленина и улицы Красной. Специалисты предупредили водителей, что на работу светофоров, расположенных на данном перекрестке, отключение не повлияет: их подключат к генератору.

А вот другие перекрестки, где также будет работать горэлектросеть, на время окажутся нерегулируемыми. С 9.30 до 16.00 электроэнергии не будет на пересечении улиц Суворова и Мариинской и Суворова и Ишимской. В это время светофоры на данных перекрестках работать не будут, а водителей просят действовать согласно правилам проезда нерегулируемых перекрестков.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24