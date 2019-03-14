В Кемерове отключили светофоры на двух перекрестках

СЕГОДНЯ 08:06 2019-03-14T08:38:16+03:00

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В Кемерове на двух перекрестках отключили светофоры. Это связано с отключением электроэнергии.

Как рассказали в центре организации дорожного движения, 14 марта из-за работ горэлектросети будет отключена электроэнергия на нескольких участках. В частности, с 13.00 до 16.30 электроэнергии не будет на пересечении проспекта Ленина и улицы Красной. Специалисты предупредили водителей, что на работу светофоров, расположенных на данном перекрестке, отключение не повлияет: их подключат к генератору.

А вот другие перекрестки, где также будет работать горэлектросеть, на время окажутся нерегулируемыми. С 9.30 до 16.00 электроэнергии не будет на пересечении улиц Суворова и Мариинской и Суворова и Ишимской. В это время светофоры на данных перекрестках работать не будут, а водителей просят действовать согласно правилам проезда нерегулируемых перекрестков.

ИСТОЧНИК KP.RU