Кузбассовец задушил пенсионерку и закопал тело в огороде

СЕГОДНЯ 11:31 2019-03-14T11:31:18+03:00

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В Кузбассе местный житель задушил пенсионерку и закопал ее тело в огороде. Мужчине не понравилось, что незнакомая женщина его словесно оскорбила.

Убийство произошло в конце июля прошлого года в Топкинском районе. Соседи заметили, что 79-летняя женщина давно не появлялась на людях. Сначала они решили, что соседка ушла в лес по грибы, однако, обыскав все грибные места, не нашли знакомую. Через несколько дней они решили проверить территорию дома пенсионерки – здесь они нашли свежий дерн, и поняли, что это своеобразная могила. Следственно-оперативная группа обнаружила в земле тело пенсионерки со следами насильственной смерти.

Следователи установили, что по соседству с погибшей проживала женщина, к которой приходил недавно освободившийся из тюрьмы 44-летний родственник.

В день убийства мужчина находился на крыше. Соседке-пенсионерке он пояснил, что является родственником хозяйки дома и помогает с ремонтом. Однако пожилая женщина не поверила и оскорбила мужчину, заявив, что он вор. Простить оскорбление бывший заключенный не смог.

- Он спустился к женщине, разорвал на ней одежду и сдавил тесьмой ее шею. Увидев, что женщина закрыла глаза, он ослабил руки, однако, как только она пришла в себя, то снова оскорбила его. Тогда мужчина снова перетянул тесьму на шее потерпевшей, сдавливая, пока женщина не перестала подавать признаков жизни, - рассказали в СУ СК по Кемеровской области.

Тело пенсионерки мужчина закопал и ушел. Позже, когда в его дом пришли полицейские, он признался в содеянном. Суд приговорил 44-летнего жителя Топок к 13 годам лишения свободы в колонии особого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU