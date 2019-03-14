12 автомобилей для перевозки пациентов с почечной недостаточностью поступили в больницы Кузбасса

СЕГОДНЯ 13:10 2019-03-14T13:31:14+03:00

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В больницы Кузбасса поступили 12 автомобилей для перевозки пациентов с хронической почечной недостаточностью. Спецтехника была приобретена за счет средств областного бюджета.

Автомобили марки «ГАЗель» распределены между десятью медицинскими организациями региона.

- Раньше пациентов с хронической почечной недостаточностью доставляли в медицинские центры, где проводится гемодиализ, как правило, на стареньких УАЗах. Конечно, по несколько часов добираться на процедуру и обратно в подержанном автомобиле им было крайне неудобно, - сказал заместитель начальника департамента охраны здоровья населения Александр Брежнев, вручая ключи от новых авто.

Так, комфортабельные машины отправятся в Анжеро-Судженск, Гурьевск, Киселевск, Междуреченск, Мыски, Юргу, Осинники, Таштагол, а также в Тисульский и Яшкинский районы.

Как отметили в департаменте здравоохранения Кузбасса, на сегодняшний день в регионе проживает более 700 пациентов с хронической почечной недостаточностью, нуждающихся в процедурах гемодиализа. Лечение проводится три раза в неделю. При этом в Кузбассе работают только четыре центра, где осуществляют такие процедуры - в Белове, Кемерове, Новокузнецке и Прокопьевске.

ИСТОЧНИК KP.RU