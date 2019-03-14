Музыкальному театру Кузбасса исполнилось 75 лет

СЕГОДНЯ 13:45 2019-03-14T14:04:04+03:00

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Музыкальному театру Кузбасса имени Боброва исполнилось 75 лет. В честь этого события 14 марта здесь прошел концерт, который посетил губернатор Сергей Цивилев.

Поздравительные телеграммы в адрес руководства и работников музыкального театра прислали председатель правительства России Дмитрий Медведев, министр культуры Владимир Мединский, а также председатель Союза театральных деятелей Александр Калягин.

- Сегодня мы празднуем 75-летие Музыкального театра Кузбасса. Этот театр создавался удивительными людьми. Они трудились, передавая бесценный опыт и закладывая те традиции, которыми живут многие поколения. И мы также должны и будем развивать культуру Кузбасса, поддерживать деятельность театров и школ искусств. Хочу поздравить творческий коллектив, руководство музыкального театра и поблагодарить за неравнодушие и неустанный труд! Творческих открытий и благодарных зрителей! - отметил Сергей Цивилев, приветствуя присутствующих.

После он вручил награды артистам театра всех поколений: от ветеранов сцены до учащихся театральных школ и студий, принимавших участие в спектаклях. Так, памятный символ «Маэстро менеджмента» получил почетный гражданин Кемеровской области Владимир Юдельсон. Почетному работнику культуры Кузбасса Нелли Факторович был присужден памятный знак «Честь и достоинство», а семья Анатолия Папенфута награждена памятным символом «Театральная семья».

Во время праздничного концерта действующие артисты театра представили оперу, оперетту, музыкальную комедию и мюзикл.

ИСТОЧНИК KP.RU