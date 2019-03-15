Дмитрий Маликов проведет мастер-классы для юных кузбассовцев

СЕГОДНЯ 14:11 2019-03-15T14:25:54+03:00

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Дмитрий Маликов - известный музыкант и певец - приезжает в Кузбасс, чтобы провести мастер-классы для талантливой молодежи. К слову, мастер-классы - бесплатные, а проходить они будут с 3 по 5 апреля.

Творческие встречи Дмитрия Маликова с юными музыкантами будут проходить по инициативе Анны Цивилевой и Совета по вопросам попечительства в четырех кузбасских городах - Кемерове, Белове, Киселевске и Новокузнецке. Дмитрий Маликов пообщается с детьми, расскажет о своем творческом пути, ответит на вопросы. И, конечно же, покажет комплекс упражнений для развития музыкальных способностей, исполнит несколько классических и собственных произведений.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/697382" frameborder="0"></iframe> Дмитрий Маликов приглашает кузбассовцев на мастер-класс..Видео: Совет по вопросам попечительства в социальной сфере Кемеровской области.

Кроме того, музыкант проведет творческие встречи со студентами, на которых будут затронуты самые разные темы. От вопроса «Как создать бренд» до отношения к политической ситуации в России.

- Я знаю, что в Кузбассе живет огромное количество талантливых детей, и у меня будет возможность с ними встретиться, помузицировать. И я с нетерпением жду этой встречи, - отметил Дмитрий Маликов

К слову, в рамках проекта «Уроки музыки» Дмитрий Маликов уже посетил 140 городов России, а на его встречах побывали более 60 тысяч начинающих музыкантов.

ИСТОЧНИК KP.RU