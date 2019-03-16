Кузбасских водителей предупредили о непогоде

СЕГОДНЯ 06:07 2019-03-16T06:07:13+03:00

16 марта видимость на дорогах может ухудшиться до 500-1000 метров Фото: Олег УКЛАДОВ

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В Кемеровской области 16 марта ожидается непогода. Сотрудники ГИБДД просят водителей быть предельно внимательными на дорогах.

По данным синоптиков, в субботу в регионе будет идти снег, местами метели. Ветер может усилиться до 20 метров в секунду, а видимость на дорогах – ухудшиться до 500-1000 метров. Кроме того, будет очень скользко.

В связи с ухудшением погоды водителей и пешеходов просят быть предельно внимательными и осторожными. Автомобилистам следует не забывать о дистанции и боковом интервале, а также выбирать скоростной режим согласно погоде. Следует избегать резких и опасных маневров, которые могут привести к авариям.

Пешим участникам дорожного движения стоит переходить проезжую часть только по «зебре», предварительно убедившись, что водитель заметил пешеходов и пропускает.

ИСТОЧНИК KP.RU