2019-03-16T06:07:13+03:00
Общество

Кузбасских водителей предупредили о непогоде

Автолюбителей просят быть внимательными на дорогах
Екатерина БОРМОТОВА
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16 марта видимость на дорогах может ухудшиться до 500-1000 метров16 марта видимость на дорогах может ухудшиться до 500-1000 метровФото: Олег УКЛАДОВ
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В Кемеровской области 16 марта ожидается непогода. Сотрудники ГИБДД просят водителей быть предельно внимательными на дорогах.

По данным синоптиков, в субботу в регионе будет идти снег, местами метели. Ветер может усилиться до 20 метров в секунду, а видимость на дорогах – ухудшиться до 500-1000 метров. Кроме того, будет очень скользко.

В связи с ухудшением погоды водителей и пешеходов просят быть предельно внимательными и осторожными. Автомобилистам следует не забывать о дистанции и боковом интервале, а также выбирать скоростной режим согласно погоде. Следует избегать резких и опасных маневров, которые могут привести к авариям.

Пешим участникам дорожного движения стоит переходить проезжую часть только по «зебре», предварительно убедившись, что водитель заметил пешеходов и пропускает.

ИСТОЧНИК KP.RU

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