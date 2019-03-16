2019-03-16T18:38:45+03:00
Общество

Герой-любовник или Человек-паук? Кемеровчанин спустился с третьего этажа дома по простыням

Инцидент попал на видео
Екатерина БОРМОТОВА
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В Кемерове местный житель вышел в окно Кадр: "Инцидент Кемерово" / "ВКонтакте"В Кемерове местный житель вышел в окно Кадр: "Инцидент Кемерово" / "ВКонтакте"
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В Кемерове местные жители сняли на видео, как мужчина спускается с третьего этажа многоэтажки по простыням. Пользователи соцсетей предположили, что горожанин – герой-любовник или алкоголик.

Необычную картину в субботу наблюдали соседи и жители дома №24а на проспекте Ленинградском. Здесь мужчина решил выйти из квартиры на третьем этаже через окно. Он воспользовался простынями, связанными меду собой в канат, и, словно Человек-паук, лез по стене.

По стене кемеровской многоэтажки ползет Человек-паук.Автор: "Инцидент Кемерово" / "ВКонтакте"

Комментаторы видео предположили, что мужчина – чей-то любовник. Другие склонились к версии, что кемеровчанина заперли в квартире, но закрытая дверь его не остановила.

«По-любому дома чувака закрыли специально, чтобы не напился да в гости никого не привел- отметила интернет-пользовательница Елена.

Был и третий вариант:

«Отрабатывал способ эвакуации на случай чего», - написал комментатор Георгий.

В любом случае стоит отметить, что мужчине повезло: он благополучно спустился на землю.

ИСТОЧНИК KP.RU

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