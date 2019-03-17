2019-03-17T09:19:42+03:00
Происшествия

Автомобиль сбил пешехода на трамвайных путях в Новокузнецке

Пешеход доставлен в больницу [видео]
Екатерина РОМАНОВА
Поделиться:
Автомобиль сбил пешехода на трамвайных путях в Новокузнецке. Фото: кадр видео с камер наблюдения.Автомобиль сбил пешехода на трамвайных путях в Новокузнецке. Фото: кадр видео с камер наблюдения.
Изменить размер текста:

Дорожно-транспортное происшествие на трамвайных путях случилось в Новокузнецке. Здесь пешеход ожидал трамвая прямо на путях. В результате он оказался под колесами автомобиля.

Автомобиль сбил пешехода на трамвайных путях в Новокузнецке.Видео: city-n.

ДТП произошло на улице Орджоникидзе рядом в остановкой "Кинотеатр "Октябрь". Один из новокузнечан решил дождаться трамвая не на остановочном пункте, а на трамвайных путях, которые находятся посреди проезжей части. В то время, как пешеход стоял на путях в том месте, где останавливается трамвай, в этом же месте автолюбитель решил развернуть свой Nissan. Мужчина, поравнявшись с пешеходом, наехал на него, вытолкнув на проезжую часть.

На месте дорожно-транспортного происшествия работали сотрудники ГИБДД – им предстоит установить все обстоятельства ДТП. пострадавшего доставили в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Коптер над Кемеровом: Состояние кровель проверяют с высоты
Хулиганы разгромили остановочный павильон в Кемерове
Руководителя Центра имени Сербского наградили за помощь кузбассовцам после трагедии в ТЦ«Зимняя вишня»
У жительницы Кузбасса угнали автомобиль прямо с СТО
В кузбасском ночном клубе запретили слушать музыку
Коммунальщики продлили работу «горячей линии» в Кемерове
Пропавшую в Кузбассе пенсионерку с гипсом нашли
Герой-любовник или Человек-паук? Кемеровчанин спустился с третьего этажа дома по простыням
Погода в Кузбассе 17 марта: +2 градуса и снег
Кемеровчане игнорируют сигнальные ленты и ходят под летящим с крыш снегом
В Рудничном районе Кемерова загорелось производственное здание
Кемеровчане пожаловались на плохую уборку дворов: реакция властей
Новокузнечанка довела до истерики жюри телешоу
Житель Кемерова ушел из больницы домой и пропал
В Новокузнецк привезли сирийское оружие. Прямая трансляция
Кузбассовец обворовал соседа, чтобы обустроить свой дом
Когда прямое авиасообщение свяжет Кемерово и Красноярск
Детский онкодиспансер в Кемерове закрывать не будут
Кузбасских водителей предупредили о непогоде
Анна Цивилева призвала кузбассовцев помогать приютам для животных