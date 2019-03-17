СЕГОДНЯ 09:19 2019-03-17T09:19:42+03:00

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Дорожно-транспортное происшествие на трамвайных путях случилось в Новокузнецке. Здесь пешеход ожидал трамвая прямо на путях. В результате он оказался под колесами автомобиля.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/697637" frameborder="0"></iframe> Автомобиль сбил пешехода на трамвайных путях в Новокузнецке.Видео: city-n.

ДТП произошло на улице Орджоникидзе рядом в остановкой "Кинотеатр "Октябрь". Один из новокузнечан решил дождаться трамвая не на остановочном пункте, а на трамвайных путях, которые находятся посреди проезжей части. В то время, как пешеход стоял на путях в том месте, где останавливается трамвай, в этом же месте автолюбитель решил развернуть свой Nissan. Мужчина, поравнявшись с пешеходом, наехал на него, вытолкнув на проезжую часть.

На месте дорожно-транспортного происшествия работали сотрудники ГИБДД – им предстоит установить все обстоятельства ДТП. пострадавшего доставили в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU