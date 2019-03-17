Автомобиль сбил пешехода на трамвайных путях в Новокузнецке
Дорожно-транспортное происшествие на трамвайных путях случилось в Новокузнецке. Здесь пешеход ожидал трамвая прямо на путях. В результате он оказался под колесами автомобиля.
Автомобиль сбил пешехода на трамвайных путях в Новокузнецке.Видео: city-n.
ДТП произошло на улице Орджоникидзе рядом в остановкой "Кинотеатр "Октябрь". Один из новокузнечан решил дождаться трамвая не на остановочном пункте, а на трамвайных путях, которые находятся посреди проезжей части. В то время, как пешеход стоял на путях в том месте, где останавливается трамвай, в этом же месте автолюбитель решил развернуть свой Nissan. Мужчина, поравнявшись с пешеходом, наехал на него, вытолкнув на проезжую часть.
На месте дорожно-транспортного происшествия работали сотрудники ГИБДД – им предстоит установить все обстоятельства ДТП. пострадавшего доставили в больницу.
ИСТОЧНИК KP.RU