Коптер над Кемеровом: Состояние кровель проверяют с высоты

СЕГОДНЯ 10:57 2019-03-17T10:57:35+03:00

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Кемеровские власти следят за состоянием кровель городских зданий с воздуха. Уже два дня ведется аэросъемка с квадрокоптера.

Кадры, на которых зафиксировано состояние городских крыш, выложил на своей странице в Instagram мэр города Кемерово Илья Середюк.он отметил, что уже 80 процентов кровель в городе очищено от снега, а для того, чтобы было видно, какие управляющие компании вовремя проводят работы, а какие нет, уже второй день ведется аэросъемка коптером.

- Особое внимание – двускатным крышам, - отметил Илья Середюк. - Техника позволяет увидеть всю кровлю с высоты и обнаружить скопления снега и льда.

Горожане тут же отметили, что такой вид мониторинга весьма актуален и попросили обратить внимание на несколько домов, где рабочие недобросовестно счищают снег.

К слову, замечания по уборке дворов и крыш в Кемерове можно сообщить на телефон «горячей линии» 31-23-32, ее работа продлена до 21.00

ИСТОЧНИК KP.RU