«Это правильный червячок!»: Кузбассовцы в соцсетях обсуждают находку в школьном компоте

СЕГОДНЯ 11:35 2019-03-17T11:35:05+03:00

Червячка в компоте обнаружили в одной из школ Ленинска-Кузецкого

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В одном из пабликов Ленинска-Кузнецкого возмущенные пользователи выложили фотографию чашки с компотом, в котором плавает червячок. Находка в компоте вызвала бурное обсуждение.

Допустимо ли, чтобы в школьном компоте кроме яблок и прочих сухофруктов присутствовали червячки? Этот вопрос вызвал живое обсуждение в одной из социальных сетей. Многие горожане были возмущены тем, что в компоте плавают червячки. Они принялись призывать накормить персонал школы таким вот «мясом из компота»

- Я с лет 14 компот не пью, после того как такое же чудо увидела в стакане увидела, - заявила подписчица Кристина Баранова. С ней согласились многие, заявив, что в школе должны были процедить компот, прежде, чем подавать на стол детям.

- А завтра – суп с мышами и гуляш из голубей?! – возмущен еще один пользователь.

Впрочем, большинство комментаторов сошлось во мнении, что такие червячки всегда имеются в сухофруктах – особенно, если те не «премиум-класса». И у каждого, кто варит такой компот дома, тоже нет-нет, да и всплывает червячок-другой в кастрюльке. Более того, некоторые пользователи уверены, что это «правильные червячки».

- Червяк в компоте – это нормально, значит, яблоки натуральные. Выкинули и пейте дальше, - советует Светлана Михайлова. - Червяк – не дурак ,что попало есть не будет. Только натуральные яблоки!

Многие с ней согласились и даже припомнили мудрый совет преподобного Серафима Саровского: «Ешь фрукт, который червяк коснулся».

ИСТОЧНИК KP.RU