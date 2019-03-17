2019-03-17T17:15:20+03:00
Происшествия

Легковушка протаранила пожарный автомобиль возле новокузнецкого вокзала

Пожарный автомобиль был вынужден остаться на разбор ДТП [видео]
Екатерина РОМАНОВА
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Легковушка протаранила пожарный автомобиль возле новокузнецкого вокзала. Фото: vk.com, "ДТП Новокузнецка"Легковушка протаранила пожарный автомобиль возле новокузнецкого вокзала. Фото: vk.com, "ДТП Новокузнецка"
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В воскресенье в Новокузнецке в районе театральной площади произошло ДТП с участием легкового и пожарного автомобилей.

Дорожно-транспортное происшествие случилось около 16:50 на Привокзальной площади и попало в камеры уличного видеонаблюдения. Камера зафиксировала, как с улицы Транспортной на довольной большой скорости едет пожарный автомобиль. В это же время с кольца выезжает легковой автомобиль и, слегка увеличив скорость, поворачивает на проспект Бардина. Водитель пожарного автомобиля, судя по всему, заметил иномарку и попытался избежать столкновения, однако легковушка буквально влетела под "пожарную".

Легковушка протаранила пожарный автомобиль в Новокузнецке..Видео: vk.com, "ДТП Новокузнецка"

Водитель пожарного автомобиля, останавливая машину, также сделал все возможное, чтобы не вылететь на тротуар. После этого ему пришлось оставаться на месте ДТП. Ехавший следом второй автомобиль (с выдвижной лестницей) проследовал дальше.

По предварительным данным, пострадавших в ДТП нет. В обстоятельствах и причинах случившегося предстоит разобраться сотрудникам полиции, а также определить степень вины каждого из водителей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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