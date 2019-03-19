2019-03-19T07:21:58+03:00
Общество

Школьник спел с Валерием Меладзе в Кемерове

Мальчик выложил видео в своем Instagram
Екатерина БОРМОТОВА
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Валерий Меладзе исполнил мечту кемеровского школьника Фото: meladzemusic / InstagramВалерий Меладзе исполнил мечту кемеровского школьника Фото: meladzemusic / Instagram
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В воскресенье, 17 марта, в Кемерове выступил Валерий Меладзе. Во время концерта на сцену к певцу вышел школьник и попросил о совместном выступлении - Меладзе не отказал.

Валерий Меладзе приехал в Кемерово с программой «Свободный полет». Во время выступления к нему на сцену вышел кемеровский школьник Рубен Атабекян. Он сказал, что всегда мечтал спеть с Валерием Меладзе. И кумир подарил поклоннику такую возможность - вместе они исполнили песню «Актриса».

Кемеровский школьник спел с Валерием Меладзе.Видео: ruben__atabekyan / Instagram

«Спел с Валерием Меладзе!!! Были очень радостные эмоции! Спасибо Валерию Шотаевичу за такой концерт! Мне он очень понравился, это был лучший день за этот год!» - написал мальчик на своей странице в Instagram.

ИСТОЧНИК KP.RU

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