Школьник спел с Валерием Меладзе в Кемерове

СЕГОДНЯ 03:51 2019-03-19T07:21:58+03:00

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В воскресенье, 17 марта, в Кемерове выступил Валерий Меладзе. Во время концерта на сцену к певцу вышел школьник и попросил о совместном выступлении - Меладзе не отказал.

Валерий Меладзе приехал в Кемерово с программой «Свободный полет». Во время выступления к нему на сцену вышел кемеровский школьник Рубен Атабекян. Он сказал, что всегда мечтал спеть с Валерием Меладзе. И кумир подарил поклоннику такую возможность - вместе они исполнили песню «Актриса».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="480" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/697938" frameborder="0"></iframe> Кемеровский школьник спел с Валерием Меладзе.Видео: ruben__atabekyan / Instagram

«Спел с Валерием Меладзе!!! Были очень радостные эмоции! Спасибо Валерию Шотаевичу за такой концерт! Мне он очень понравился, это был лучший день за этот год!» - написал мальчик на своей странице в Instagram.

ИСТОЧНИК KP.RU