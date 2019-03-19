2019-03-19T10:33:00+03:00
Общество

Синоптики: реки в Кузбассе вскроются раньше на 3-6 дней

При этом прогноз для прохождения паводка пока благоприятный
Екатерина БОРМОТОВА
Поделиться:
Реки в Кузбассе вскроются раньше на 3-6 днейРеки в Кузбассе вскроются раньше на 3-6 днейФото: Екатерина БОРМОТОВА
Изменить размер текста:

Синоптики рассказали, каким в этом году в Кузбассе будет паводок. Ожидается, что вскрытие рек произойдет на 3-6 дней раньше средних многолетних сроков.

- Средняя многолетняя дата вскрытия для Томи - 17 апреля, для Кии - 23-25 апреля. В период вскрытия возможно образование заторов в верховье Томи и на ее притоках - Мрассу, Кабырзе, Кондоме, что может вызвать резкий подъем воды и подтопление в пониженных территориях. При этом максимальные уровни на реках ожидаются в пределах нормы или выше на полметра, - рассказала ведущий гидролог Кемеровского гидрометцентра Олеся Михалева.

Специалист отметила, что в этом году в регионе небольшие снегозапасы. Впрочем, это не основной фактор для прогноза, каким будет паводок. Уповать нужно на погоду, которая, к слову, пока диктует благоприятный прогноз - это слабоотрицательные температуры по ночам и слабоположительные днем.

- По прогнозам апреля, большого паводка пока не ожидаем, - добавила Олеся Михалева.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Кузбасские синоптики рассказали, какой будет погода в апреле
В Междуреченске проходит съезд угольщиков
Новокузнецкий охотник на женщин хранил в ванне труп
В Кемерове горел торговый павильон
Пострадал ребенок: в Кузбассе перевернулась легковушка
Жительница Кузбасса получила 300 тысяч рублей за перелом ноги
Дело «Зимней вишни»: суд продлил арест бывшей начальнице Госстройнадзора
ВТБ в Кузбассе подключил к Единой биометрической системе 6 офисов
Парковку в центре Кемерова сделают платной
Стали известны имена лауреатов премии «Авант-ПЕРСОНА 2019»
ВАЗ разорвало на куски после столкновения с грузовиком под Шерегешем
На разрезе в Киселевске столкнулись два грузовика
Школьник спел с Валерием Меладзе в Кемерове
Первый электробус вышел на линию в Новокузнецке
Илья Середюк пересадил кемеровского чиновника с джипа на легковушку
Пьяный новокузнечанин избил работницу автомойки
«Замечания есть»: Илья Середюк проверил, как чистят снег в Кемерове
В Кузбассе пройдет состязание стоматологов-ортопедов
18-летний кузбассовец в одиночку задержал магазинного вора
Суд решит судьбу еще четверых фигурантов дела «Зимней вишни»