Синоптики: реки в Кузбассе вскроются раньше на 3-6 дней

СЕГОДНЯ 09:34 2019-03-19T10:33:00+03:00

При этом прогноз для прохождения паводка пока благоприятный

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Синоптики рассказали, каким в этом году в Кузбассе будет паводок. Ожидается, что вскрытие рек произойдет на 3-6 дней раньше средних многолетних сроков.

- Средняя многолетняя дата вскрытия для Томи - 17 апреля, для Кии - 23-25 апреля. В период вскрытия возможно образование заторов в верховье Томи и на ее притоках - Мрассу, Кабырзе, Кондоме, что может вызвать резкий подъем воды и подтопление в пониженных территориях. При этом максимальные уровни на реках ожидаются в пределах нормы или выше на полметра, - рассказала ведущий гидролог Кемеровского гидрометцентра Олеся Михалева.

Специалист отметила, что в этом году в регионе небольшие снегозапасы. Впрочем, это не основной фактор для прогноза, каким будет паводок. Уповать нужно на погоду, которая, к слову, пока диктует благоприятный прогноз - это слабоотрицательные температуры по ночам и слабоположительные днем.

- По прогнозам апреля, большого паводка пока не ожидаем, - добавила Олеся Михалева.

ИСТОЧНИК KP.RU