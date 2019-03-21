2019-03-21T12:44:02+03:00
Бизнес-новости Кемерова

Россельхозбанк в Кузбассе поддерживает развитие малого бизнеса в регионе

На сегодняшний день кредитный портфель по данному направлению достиг 1,4 миллиарда рублей
Яков КРЫМСКИЙ
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Финансирование предприятий малого и среднего бизнеса является одним из приоритетных направлений деятельности филиала. По состоянию на 20 марта 2019 года Кемеровский филиал Россельхозбанка направил на финансирование субъектов малого бизнеса порядка 105 миллионов рублей. Основная часть из которых направлена на пополнение оборотных средств, подготовку к сезонным работам, приобретение транспорта и оборудования.

- В настоящее время большинство программ для малого и среднего предпринимательства максимально оптимизированы под специфику бизнеса заемщиков: предусматриваются различные цели, сроки и суммы кредитования. В целом сегодня объем кредитного портфеля в данном сегменте составляет порядка 1,4 миллиарда рублей, - отмечает директор филиала Станислав Домбровский.

ИСТОЧНИК KP.RU

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