2019-03-22T05:51:06+03:00
Общество

В Кемерове изменили работу светофора на Притомском

Новая схема действует с 22 марта
Екатерина БОРМОТОВА
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Изменения должны повысить безопасность совершения левого поворота с проспекта Притомского на стоянку у здания управления железной дорогиИзменения должны повысить безопасность совершения левого поворота с проспекта Притомского на стоянку у здания управления железной дорогиФото: Юлия КЛЮЕВА
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В Кемерове внесли изменения в режим работы светофора на проспекте Притомском. Новая схема работает с 22 марта.

Специалисты центра организации дорожного движения после обследования светофора в районе дома № 1 на Притомском проспекте решили добавить отсечку для транспорта, который движется по проспекту от улицы Терешковой.

- Данное мероприятие должно повысить безопасность совершения левого поворота с проспекта Притомского на стоянку у здания управления железной дороги, расположенного в доме № 1а, - отметили в ЦОДД.

Новая схема работает с 22 марта

Новая схема работает с 22 марта

Режим работы светофора изменился с пятницы, 22 марта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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