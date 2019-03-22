В Кемерове изменили работу светофора на Притомском
Новая схема действует с 22 марта
Изменения должны повысить безопасность совершения левого поворота с проспекта Притомского на стоянку у здания управления железной дорогиФото: Юлия КЛЮЕВА
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В Кемерове внесли изменения в режим работы светофора на проспекте Притомском. Новая схема работает с 22 марта.
Специалисты центра организации дорожного движения после обследования светофора в районе дома № 1 на Притомском проспекте решили добавить отсечку для транспорта, который движется по проспекту от улицы Терешковой.
- Данное мероприятие должно повысить безопасность совершения левого поворота с проспекта Притомского на стоянку у здания управления железной дороги, расположенного в доме № 1а, - отметили в ЦОДД.
Новая схема работает с 22 марта
Режим работы светофора изменился с пятницы, 22 марта.
ИСТОЧНИК KP.RU