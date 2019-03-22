На кемеровских светофорах отключат обратный отсчет

СЕГОДНЯ 09:19 2019-03-22T09:19:45+03:00

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В Кемерове на транспортных светофорах отключат табло обратного отсчета. Специалисты уверены, что это повысит безопасность дорожного движения.

Решение было принято сотрудниками Центра организации дорожного движения совместно с отделом ГИБДД. Специалисты полагают, что данная мера повысит безопасность дорожного движения и снизить вероятность образования мест концентрации ДТП.

- Данная мера связана с тем, что в момент переключения светофорных программ, например, с дневной программы на вечернюю при значительном количестве секунд на табло обратного отсчета происходит отключение разрешающего сигнала на светофоре или противоположная ситуация, когда отсчет заканчивается, а разрешающий сигнал продолжает гореть, - отметили в кемеровской мэрии.

В администрации уточнили, что данные обстоятельства могут вводить в заблуждение участников дорожного движения. ведь по правилам водители должны руководствоваться сигналами светофора, а не обратным отсчётом, который является только дополнительной информацией о времени горения того или иного сигнала.

ИСТОЧНИК KP.RU