2019-03-22T09:19:45+03:00
Общество

На кемеровских светофорах отключат обратный отсчет

Мера призвана повысить безопасность на дорогах
Екатерина БОРМОТОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
На кемеровских светофорах отключат обратный отсчетНа кемеровских светофорах отключат обратный отсчетФото: Екатерина БОРМОТОВА
Изменить размер текста:

В Кемерове на транспортных светофорах отключат табло обратного отсчета. Специалисты уверены, что это повысит безопасность дорожного движения.

Решение было принято сотрудниками Центра организации дорожного движения совместно с отделом ГИБДД. Специалисты полагают, что данная мера повысит безопасность дорожного движения и снизить вероятность образования мест концентрации ДТП.

- Данная мера связана с тем, что в момент переключения светофорных программ, например, с дневной программы на вечернюю при значительном количестве секунд на табло обратного отсчета происходит отключение разрешающего сигнала на светофоре или противоположная ситуация, когда отсчет заканчивается, а разрешающий сигнал продолжает гореть, - отметили в кемеровской мэрии.

В администрации уточнили, что данные обстоятельства могут вводить в заблуждение участников дорожного движения. ведь по правилам водители должны руководствоваться сигналами светофора, а не обратным отсчётом, который является только дополнительной информацией о времени горения того или иного сигнала.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Междуреченске закрыли мясной магазин из-за антисанитарии
Илья Середюк раскритиковал состояние магазинов после зимы
Уголовное дело по «Зимней вишне» скоро направят в суд
Стало известно, как попасть на встречу с Дмитрием Маликовым в Кузбассе
Житель Кузбасса заплатил полмиллиона за осужденную жену
Среди жителей Новокузнецка разыграют автомобиль
Россельхозбанк объявил финансовые результаты за 2018 год по МСФО
Суд наказал чиновников за срубленную у кузбассовца ель
Банк УРАЛСИБ принял участие в конференции по повышению финансовой грамотности населения
Пенсионер зарубил соседа по даче под Кемеровом
В Прокопьевске продавали суши с кишечной палочкой
На кузбасской трассе перевернулся ВАЗ
В Кемерове изменили работу светофора на Притомском
Прокуратура назвала крупнейшего должника по зарплатам в Кузбассе
В Кемерове пройдет панихида по погибшим в «Зимней вишне»
В МЧС заявили о невиновности арестованных по делу «Зимней вишни» пожарных
Молодой кемеровчанин пострадал в аварии с такси
Названы сроки возобновления строительных работ в новокузнецкой школе № 81
Россельхозбанк в Кузбассе поддерживает развитие малого бизнеса в регионе
Кузбасс выделит на муниципальные дороги более миллиарда рублей
Появилось видео, как иномарка сбила бабушку с ребенком в Кузбассе
«Буханка» опрокинулась после лобового ДТП в Ленинске-Кузнецком
Аман Тулеев получил областную награду
Скорая и легковушка столкнулись в Кемерове