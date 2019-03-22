2019-03-22T09:41:41+03:00
Общество

В Междуреченске закрыли мясной магазин из-за антисанитарии

Специалисты нашли 24 нарушения
Екатерина БОРМОТОВА
Поделиться:
В Междуреченске закрыли магазин «Мой мясной», где царила антисанитария Фото: Архив "КП"В Междуреченске закрыли магазин «Мой мясной», где царила антисанитария Фото: Архив "КП"Фото: Игорь ДОКУЧАЕВ
Изменить размер текста:

В Междуреченске закрыли магазин «Мой мясной», где царила антисанитария. Список найденных нарушений включал 24 пункта.

Специалисты Управления Роспотребнадзора по Кемеровской области провели внеплановую проверку мясного магазина, расположенного на улице Пушкина, 25. Протокол об административном правонарушении включал 24 пункта. В частности, здесь было грязное оборудование, не соблюдался режим мытья торгового инвентаря, у персонала отсутствовали документы о прохождении медосмотра и профессиональной гигиенической подготовки.

Суд счел данные нарушения создающими непосредственную угрозу для жизни и здоровья людей. В результате магазин был закрыт на 30 суток, сообщили в УФССП по Кемеровской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На кемеровских светофорах отключат обратный отсчет
Илья Середюк раскритиковал состояние магазинов после зимы
Уголовное дело по «Зимней вишне» скоро направят в суд
Стало известно, как попасть на встречу с Дмитрием Маликовым в Кузбассе
Житель Кузбасса заплатил полмиллиона за осужденную жену
Среди жителей Новокузнецка разыграют автомобиль
Россельхозбанк объявил финансовые результаты за 2018 год по МСФО
Суд наказал чиновников за срубленную у кузбассовца ель
Банк УРАЛСИБ принял участие в конференции по повышению финансовой грамотности населения
Пенсионер зарубил соседа по даче под Кемеровом
В Прокопьевске продавали суши с кишечной палочкой
На кузбасской трассе перевернулся ВАЗ
В Кемерове изменили работу светофора на Притомском
Прокуратура назвала крупнейшего должника по зарплатам в Кузбассе
В Кемерове пройдет панихида по погибшим в «Зимней вишне»
В МЧС заявили о невиновности арестованных по делу «Зимней вишни» пожарных
Молодой кемеровчанин пострадал в аварии с такси
Названы сроки возобновления строительных работ в новокузнецкой школе № 81
Россельхозбанк в Кузбассе поддерживает развитие малого бизнеса в регионе
Кузбасс выделит на муниципальные дороги более миллиарда рублей
Появилось видео, как иномарка сбила бабушку с ребенком в Кузбассе
«Буханка» опрокинулась после лобового ДТП в Ленинске-Кузнецком
Аман Тулеев получил областную награду
Скорая и легковушка столкнулись в Кемерове