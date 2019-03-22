В Междуреченске закрыли мясной магазин из-за антисанитарии

СЕГОДНЯ 09:41 2019-03-22T09:41:41+03:00

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В Междуреченске закрыли магазин «Мой мясной», где царила антисанитария. Список найденных нарушений включал 24 пункта.

Специалисты Управления Роспотребнадзора по Кемеровской области провели внеплановую проверку мясного магазина, расположенного на улице Пушкина, 25. Протокол об административном правонарушении включал 24 пункта. В частности, здесь было грязное оборудование, не соблюдался режим мытья торгового инвентаря, у персонала отсутствовали документы о прохождении медосмотра и профессиональной гигиенической подготовки.

Суд счел данные нарушения создающими непосредственную угрозу для жизни и здоровья людей. В результате магазин был закрыт на 30 суток, сообщили в УФССП по Кемеровской области.

ИСТОЧНИК KP.RU