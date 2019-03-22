2019-03-22T15:10:29+03:00
Общество

Видео: как взрывали лед на Томи в Кемерове

Лед взрывали в районе Коммунального моста 22 марта
Екатерина РОМАНОВА
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Как взрывали лед на Томи в Кемерове. Фото: кадр видео vk.com, "Типичный Кемерово"Как взрывали лед на Томи в Кемерове. Фото: кадр видео vk.com, "Типичный Кемерово"
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В четыре часа дня кемеровчане собрались в районе Коммунального моста для того, чтобы понаблюдать, как взрывают лед на реке. Зрелище было красивым, хотя и недолгим.

Как взрывали лед на Томи в Кемерове..Видео: vk.com, "Типичный Кемерово"

Взлетающие над поверхностью реки Томи небольшие фонтанчики воды и кусочки льдин - зрелище красивое, хоть и длящееся недолго. И ежегодно на взрыв льда на Томи, в районе Коммунального моста, приходят горожане, чтобы полюбоваться этим зрелищем.

- Подобные буровзрывные работы каждый год проводятся специалистами ООО «Кузбасспецвзрыв». Для этого разрабатывается ситуационный план местности в пределах опасной зоны, проведение работ согласовывается с профильными ведомствами, - сообщили накануне в пресс-службе мэрии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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