Видео: как взрывали лед на Томи в Кемерове
В четыре часа дня кемеровчане собрались в районе Коммунального моста для того, чтобы понаблюдать, как взрывают лед на реке. Зрелище было красивым, хотя и недолгим.
Как взрывали лед на Томи в Кемерове..Видео: vk.com, "Типичный Кемерово"
Взлетающие над поверхностью реки Томи небольшие фонтанчики воды и кусочки льдин - зрелище красивое, хоть и длящееся недолго. И ежегодно на взрыв льда на Томи, в районе Коммунального моста, приходят горожане, чтобы полюбоваться этим зрелищем.
- Подобные буровзрывные работы каждый год проводятся специалистами ООО «Кузбасспецвзрыв». Для этого разрабатывается ситуационный план местности в пределах опасной зоны, проведение работ согласовывается с профильными ведомствами, - сообщили накануне в пресс-службе мэрии.
ИСТОЧНИК KP.RU