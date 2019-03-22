Видео: как взрывали лед на Томи в Кемерове

СЕГОДНЯ 14:42 2019-03-22T15:10:29+03:00

Как взрывали лед на Томи в Кемерове. Фото: кадр видео vk.com, "Типичный Кемерово"

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В четыре часа дня кемеровчане собрались в районе Коммунального моста для того, чтобы понаблюдать, как взрывают лед на реке. Зрелище было красивым, хотя и недолгим.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="404" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/698729" frameborder="0"></iframe> Как взрывали лед на Томи в Кемерове..Видео: vk.com, "Типичный Кемерово"

Взлетающие над поверхностью реки Томи небольшие фонтанчики воды и кусочки льдин - зрелище красивое, хоть и длящееся недолго. И ежегодно на взрыв льда на Томи, в районе Коммунального моста, приходят горожане, чтобы полюбоваться этим зрелищем.

- Подобные буровзрывные работы каждый год проводятся специалистами ООО «Кузбасспецвзрыв». Для этого разрабатывается ситуационный план местности в пределах опасной зоны, проведение работ согласовывается с профильными ведомствами, - сообщили накануне в пресс-службе мэрии.

ИСТОЧНИК KP.RU