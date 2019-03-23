2019-03-23T08:01:05+03:00
Общество

Более 30 человек заблокированы на канатной дороге в Шерегеше

ЧП произошло на канатной дороге «Комсомолка»
Екатерина РОМАНОВА
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Более 30 человек заблокированы на канатной дороге в Шерегеше. Фото: vk.com, "Шерегеш - горнолыжный курорт", Артем Любушкин.Более 30 человек заблокированы на канатной дороге в Шерегеше. Фото: vk.com, "Шерегеш - горнолыжный курорт", Артем Любушкин.
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В неприятной ситуации оказались более 30 туристов, решивших отдохнуть в субботу, 23 марта, в Шерегеше. Во время подъема сломалась канатная дорога, и туристы оказались заблокированными.

Как сообщают очевидцы, ЧП произошло в десятом часу утра. В это время подъем совершали более 30 человек – все они оказались заблокированными и вынуждены в течение долгого времени ждать спасения.

- Сейчас спасатели проводят масштабную спасательную операцию по спуску людей на землю, - сообщается в группе «Шерегеш – горнолыжный курорт». - Работа «Комсомолки» в ближайшие дни под вопросом.

Подписчики отмечают, что заблокированным туристам очень повезло, что в субботу стоит хорошая погода и нет ветра. Кроме того, все надеются, что спасательная операция вскоре завершится, а специалисты потом установят причины поломки «Космомолки» и смогут отремонтировать ее.

ИСТОЧНИК KP.RU

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