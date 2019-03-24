2019-03-24T05:07:27+03:00
Происшествия

Подростки из Новокузнецка украли в магазине 26 бутылок коньяка и виски

Спиртное они продали, а деньги потратили на развлечения
Екатерина РОМАНОВА
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Трое подростков из Новокузнецка украли из магазина 26 бутылок коньяка и виски. Элитный алкоголь они не стали пить, а продали, а деньги потратили на развлечения.

Кому именно из трех подростков пришло в голову, что кражей спиртного можно заработать, устанавливается следствие. Сейчас же точно известно, что двое из троих уже имеют судимости за кражи, самому младшему из них 14 лет, а старшему – 16. Подростки разбили стеклопакет в одном из магазинов, проникли в него и похитили 26 бутылок коньяка и виски. В общей сложности ущерб составил около 26 тысяч рублей. Когда подростков задержали, они пояснили, что алкоголь продали, а деньги потратили на развлечения.

- В настоящее время следователем отдела полиции «Левобережный» УМВД России по городу Новокузнецку в отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело за кражу, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области. - Согласно санкциям данной статьи, максимальная мера наказания составляет пять лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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