Кузбасские синоптики дали прогноз на понедельник

СЕГОДНЯ 11:49 2019-03-24T11:58:59+03:00

Днем в понедельник в Кузбассе будет до +6 градусов. Фото: архив "КП".

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Синоптики Кемеровского гидрометцентра рассказали о погоде на понедельник, 25 марта. В Кузбассе температура воздуха прогреется до +6 градусов.

Ночью в Кузбассе ожидается мороз от нуля до -5 градусов. При прояснениях столбик термометра может опускаться до -12 градусов. Днем потеплеет до +1, +6 градусов. Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 3-8 метров в секунду. На небе будет переменная облачность, в отдельных районах пройдет небольшой мокрый снег.

В Кемерове ночью будет -3,-5 градусов. Днем воздух прогреется до +3,+5 градусов. Ветер также будет северо-западным слабым. Ожидается мокрый снег.

ИСТОЧНИК KP.RU