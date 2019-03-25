Два миллиарда рублей: потерпевшие при пожаре в «Зимней вишне» требуют возмещения ущерба
Потерпевшие при пожаре в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» требуют возмещения ущерба, причем не только материального, но и морального.
Завершается расследование по ряду эпизодов преступлений, в которых обвиняются фигуранты уголовного дела о пожаре в «Зимней вишне». Следователи работают по всем направлениям, устанавливая причастных к гибели людей, обстоятельства и причины, приведшие к этому. Кроме того, они помогают потерпевшим восстановить справедливость. Так, следователи СК России оказывают необходимую помощь потерпевшим в подготовке гражданских исков.
- Уже заявлено требований о возмещении причиненного вреда на сумму более двух миллиардов рублей, в том числе и морального,- сообщила Светлана Петренко, официальный представитель СК России. - В том числе следователями в обеспечение заявленных требований и возможного исполнения дополнительного наказания в виде штрафа и конфискации имущества арестовано различного имущества обвиняемых на общую сумму свыше 700 миллионов рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU
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