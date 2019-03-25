2019-03-25T16:04:44+03:00
Общество

На опасных перекрестках в Новокузнецке установят новые светофоры

Это должно уменьшить количество ДТП
Екатерина РОМАНОВА
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На опасных перекрестках в Новокузнецке установят новые светофоры.На опасных перекрестках в Новокузнецке установят новые светофоры.Фото: Екатерина РОМАНОВА
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Сразу несколько опасных перекрестков Новокузнецка в этом году станут намного безопаснее: здесь планируется установка светофоров с кнопкой и дополнительных секций светофорных объектов.

Новые светофорные объекты будут установлены там, где чаще всего случаются ДТП. Так, дополнительные секции появятся на перекрестках улиц Куйбышева и Лазо, Суворова и Курако, Курако и Кутузова. Установят светофор и на пересечении улиц Тореза и Моховой. Проще станет переходить дорогу неподалеку от дома № 18 на проспекте Кузнецкстроевском: здесь будет установлен светофор вызывного типа. Важность такого светофора тут сложно переоценить: пешеходный переход находится вблизи торгово-развлекательных комплексов, школы, больницы и здесь немало пешеходов.

- Следить за ходом работ и задавать вопросы по реализации национального проекта в Новокузнецке можно в группе «Дороги Кемеровской области», - сообщает пресс-служба администрации Новокузнецка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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