На опасных перекрестках в Новокузнецке установят новые светофоры

СЕГОДНЯ 13:47 2019-03-25T16:04:44+03:00

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Сразу несколько опасных перекрестков Новокузнецка в этом году станут намного безопаснее: здесь планируется установка светофоров с кнопкой и дополнительных секций светофорных объектов.

Новые светофорные объекты будут установлены там, где чаще всего случаются ДТП. Так, дополнительные секции появятся на перекрестках улиц Куйбышева и Лазо, Суворова и Курако, Курако и Кутузова. Установят светофор и на пересечении улиц Тореза и Моховой. Проще станет переходить дорогу неподалеку от дома № 18 на проспекте Кузнецкстроевском: здесь будет установлен светофор вызывного типа. Важность такого светофора тут сложно переоценить: пешеходный переход находится вблизи торгово-развлекательных комплексов, школы, больницы и здесь немало пешеходов.

- Следить за ходом работ и задавать вопросы по реализации национального проекта в Новокузнецке можно в группе «Дороги Кемеровской области», - сообщает пресс-служба администрации Новокузнецка.

ИСТОЧНИК KP.RU