На GrelkaFest в Шерегеше выступит украинская группа

СЕГОДНЯ 09:39 2019-03-26T09:39:53+03:00

Ожидается, что GrelkaFest-2019 посетит более 30 тысяч гостей. Фото: пресс-служба GrelkaFest

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В Шерегеше на GrelkaFest 2019 выступит украинская группа SunSay и российский коллектив The HATTERS. Помимо хедлайнеров на горе будут выступать сибирские группы.

Седьмой по счету фестиваль GrelkaFest будет проходить с 5 по 14 апреля. 6 апреля на горе Зеленая пройдет спуск в карнавальных костюмах, а 13 апреля – массовый спуск в купальниках. Кроме того, на фестивале постоянно будут выступать ди-джеи, пройдет конкурс красоты «Мисс Шерегеш», состоятся прыжки в бассейн в карнавальных костюмах и купальниках и так далее.

6 апреля на сцене фестиваля выступит украинская фьюжн-фанк-рэгги группа SunSay, основанная вокалистом «5'nizza» Андреем Запорожцем. 13 апреля для туристов сыграет российская джипси-фолк-рок группа The HATTERS. В другие дни будут выступать сибирские группы

– Фестиваль GRELKA за 7 лет стал визитной карточкой не только горнолыжного курорта Шерегеш, но и всей Сибири. Это настоящий шоу-рум сибирского характера: веселого и морозоустойчивого. Только здесь люди могут катать в купальниках, прыгать в ледяные бассейны и слушать отличную музыку посреди древней тайги, — рассказал организатор фестиваля Никита Гирин.

Организаторы ожидают, что GrelkaFest-2019 посетят более 30 тысяч человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU