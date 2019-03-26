Юная кемеровчанка выложила в Сеть чужие интимные фото

СЕГОДНЯ 11:31 2019-03-26T13:10:24+03:00

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В Кемерове 17-летняя местная жительница выложила в Сеть чужие интимные снимки. Девушка стала фигуранткой уголовного дела.

Следствие установило, что в декабре 2017 года обвиняемая, будучи администратором одной из групп в социальной сети «ВКонтакте», опубликовала интимные фотографии 19-летней девушки. Кадры оказались на всеобщем обозрении - что вызвало негодование героини снимков. Потерпевшая обратилась в полицию.

- В рамках расследования уголовного дела проведена техническая экспертиза, результаты которой показали, что файлы являются порнографическими. Со следствием обвиняемая сотрудничала, вину признала, - отметили в СУ СК по Кемеровской области.

Суд признал кемеровчанку виновной и назначил ей наказание в виде одного года лишения свободы условно.

ИСТОЧНИК KP.RU