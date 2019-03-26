2019-03-26T13:10:24+03:00
Происшествия

Юная кемеровчанка выложила в Сеть чужие интимные фото

Девушку осудили
Екатерина БОРМОТОВА
Поделиться:
Будучи администратором группы в соцсети, кемеровчанка выложила в общий доступ чужие интимные снимки Фото: pixebay.comБудучи администратором группы в соцсети, кемеровчанка выложила в общий доступ чужие интимные снимки Фото: pixebay.com
Изменить размер текста:

В Кемерове 17-летняя местная жительница выложила в Сеть чужие интимные снимки. Девушка стала фигуранткой уголовного дела.

Следствие установило, что в декабре 2017 года обвиняемая, будучи администратором одной из групп в социальной сети «ВКонтакте», опубликовала интимные фотографии 19-летней девушки. Кадры оказались на всеобщем обозрении - что вызвало негодование героини снимков. Потерпевшая обратилась в полицию.

- В рамках расследования уголовного дела проведена техническая экспертиза, результаты которой показали, что файлы являются порнографическими. Со следствием обвиняемая сотрудничала, вину признала, - отметили в СУ СК по Кемеровской области.

Суд признал кемеровчанку виновной и назначил ей наказание в виде одного года лишения свободы условно.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Под Кемеровом откроется центр подготовки бойцов спецназа со всей Сибири
Стала известна дата открытия второго «Леруа Мерлен» в Кемерове
Липовая справка довела призывника из Кемерова до суда
В Кузбассе сменился замгубернатора по экономическому развитию
Не смогла вывести: жительница Кузбасса потеряла 790 тысяч на бирже криптовалюты
В Кузбассе родилась первая тройня в 2019 году
2,5 тонны взрывчатки понадобилось, чтобы взорвать лед на кузбасской реке
В Кузбассе школьница порезала ножом своего пьяного отца
Автобус с пассажирами протаранил Mercedes-Benz в Новокузнецке
В Новокузнецке закрыли тоннель из-за угрозы обрушения
Кузбассовцы выздоравливают: в регионе сократилось число больных ОРВИ
Спортсмен из Кузбасса встретился с Дональдом Трампом в Белом доме
Дмитрий Маликов написал музыку о пожаре в «Зимней вишне»
На Grelka Fest в Шерегеше выступит украинская группа