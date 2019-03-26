Стала известна дата открытия второго «Леруа Мерлен» в Кемерове
Строительный гипермаркет возвели на Карболитовской улице
Представители магазина хранили в тайне дату открытия до сегодняшнего дняФото: Кирилл ЧАЩИН
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Второй в Кемерове строительный гипермаркет «Леруа Мерлен» откроется 28 марта. Об этом сообщили представители магазина в социальной сети.
«Совсем скоро, 28 марта, состоится торжественное открытие магазина «Леруа Мерлен» по адресу: улица Карболитовская, 16б», - сообщили представители компании.
Напомним, что строительство второго гипермаркета известного французского бренда в Кемерове началось в ноябре 2017 года между ТЦ «Облака» и «Лентой». Первый «Леруа Мерлен» открылся в марте 2016 года, в этот день его посетили тысячи горожан.
ИСТОЧНИК KP.RU