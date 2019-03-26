Стала известна дата открытия второго «Леруа Мерлен» в Кемерове

СЕГОДНЯ 14:08 2019-03-26T14:30:43+03:00

Изменить размер текста: A A

Второй в Кемерове строительный гипермаркет «Леруа Мерлен» откроется 28 марта. Об этом сообщили представители магазина в социальной сети.

«Совсем скоро, 28 марта, состоится торжественное открытие магазина «Леруа Мерлен» по адресу: улица Карболитовская, 16б», - сообщили представители компании.

Напомним, что строительство второго гипермаркета известного французского бренда в Кемерове началось в ноябре 2017 года между ТЦ «Облака» и «Лентой». Первый «Леруа Мерлен» открылся в марте 2016 года, в этот день его посетили тысячи горожан.

ИСТОЧНИК KP.RU