2019-03-27T05:41:35+03:00
Происшествия

В Новокузнецке взорвался автомобиль с водителем внутри

Мужчина получил ожоги [видео]
Кирилл ЧАЩИН
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Пострадавший водитель отказался от госпитализации. Фото: Галина ЧупрининаПострадавший водитель отказался от госпитализации. Фото: Галина Чупринина
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В Новокузнецке взорвался бензобак припаркованной иномарки. Водитель, который спал внутри, получил ожоги.

Инцидент произошел во вторник, около 21.00, на проспекте Дружбы. Как рассказали очевидцы, они услышали взрывы на парковке, а потом и увидели, как горит автомобиль. В момент взрыва в салоне находился водитель. Он получил ожоги, но отказался от госпитализации. Автовладелец заявил полицейским, что его в машине не было.

- Пожарные приехали быстро, но рядом стоящие автомобили уже успели пострадать. Благо все были дома и ринулись отгонять свои машины. Полицейские предполагают, что владелец взорвавшегося авто курил в салоне. В алкогольном опьянении, конечно. И жил еще в этом же салоне, - рассказала «Комсомольской правде» новокузнечанка Галина. - Думаю, он спал там пьяный, какие-то бытовые вещи взорвались и загорелись. Пожарные выволокли огромную кучу тряпок каких-то, он там жил практически. Может, баллончики там были. Финальный взрыв был при возгорании бензобака. В этот момент бочина стоящего рядом «Рено» вся волдырями пошла: бензобак у сгоревшего авто слева, потому и машина слева пострадала больше всего.

Из-за взрыва бензобака в Новокузнецке сгорел автомобиль.

ИСТОЧНИК KP.RU

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