2019-03-28T07:46:34+03:00
Происшествия

На пожаре в Кузбассе погибли три человека

На месте работают следователи
Кирилл ЧАЩИН
Поделиться:
Погибшие курили и пили в частном доме. Фото: из архива "КП"Погибшие курили и пили в частном доме. Фото: из архива "КП"
Изменить размер текста:

В Юрге на пожаре в частном доме погибли три человека. Тела двух мужчин и женщины нашли спасатели.

О возгорании в частном доме на улице Союзная спасателям стало известно в 5.20. На место выехали три пожарные машины и 11 человек. Когда спасатели прибыли на место, дом и надворные постройки полыхали открытым пламенем. Площадь пожара составила 83 квадратных метра. Полностью сгорела и рухнула обрешетка крыши. Потушить постройки удалось в 5.54.

– Сегодня утром поступило сообщение, что после тушение пожара в одном из частных домов были обнаружены тела 59-летнего хозяина дома и его знакомых: 55-летнего мужчины и 52-летней женщины, – рассказали в областном управлении Следственного комитета. – На месте работают следователи и устанавливают все обстоятельства произошедшего. По предварительной информации, потерпевшие злоупотребляли спиртными напитками и курили в доме. В ближайшее время будет возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Велосипедист доехал из Междуреченска в Кемерово за три дня и попал в полицию
Жители Кемерова собирают деньги на лечение двухлетней дочери
Из-за водителя КамАЗа в ДТП на кузбасской трассе погибли два человека
Жители Кузбасса пили воду с нитратами
Кузбасскому разрезу запретили добывать уголь
Кузбассовец получил 150 тысяч рублей за потерю слуха на работе
Мэр Новокузнецка решил отдохнуть
В Кемерове 200 человек эвакуировались из горящей высотки
Кемеровчанин сыграл полицейского в сериале на Первом канале
В Новокузнецке ищут пропавшего 10 дней назад мужчину
Заседание по делу о вымогательстве акций разреза «Инской» закрыли для СМИ
Опасную шаурмичную закрыли в Кемерове
Путин утвердил второе название Кемеровской области
Жительница Кузбасса избила маленького сына из-за плача
Вместо отдыха - больница: жительница Кузбасса пострадала в крымских горах
Врачи рассказали о состоянии школьницы, на которую упал кусок льда в Кемерове
Депутаты отменили скидку на проезд в общественном транспорте Кемерова
Кузбасс увеличил поддержку бизнеса с 16 до 124 миллионов
Кузбассовец напал на врача с ножом из-за справки в санаторий
Новокузнецкой пекарне запретили готовить выпечку с кремом
Россельхозбанк и Роскачество докажут органическое происхождение фермерской продукции
Анатолий Закусилов стал прокурором Кемерова
Россельхозбанк совместно c Роскачеством проведут экспертизу фермерской продукции
Двух подозреваемых в преступлении разыскивают в Новокузнецке
Пять тысяч кузбассовцев переселят из аварийного жилья
Экс-гендиректора «Кузбассразрезугля» обвиняют в крупном мошенничестве
Между Новосибирском и Новокузнецком запустят авиасообщение
Жители Кузбасса вновь ощутили подземные толчки