На пожаре в Кузбассе погибли три человека

СЕГОДНЯ 07:32 2019-03-28T07:46:34+03:00

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В Юрге на пожаре в частном доме погибли три человека. Тела двух мужчин и женщины нашли спасатели.

О возгорании в частном доме на улице Союзная спасателям стало известно в 5.20. На место выехали три пожарные машины и 11 человек. Когда спасатели прибыли на место, дом и надворные постройки полыхали открытым пламенем. Площадь пожара составила 83 квадратных метра. Полностью сгорела и рухнула обрешетка крыши. Потушить постройки удалось в 5.54.

– Сегодня утром поступило сообщение, что после тушение пожара в одном из частных домов были обнаружены тела 59-летнего хозяина дома и его знакомых: 55-летнего мужчины и 52-летней женщины, – рассказали в областном управлении Следственного комитета. – На месте работают следователи и устанавливают все обстоятельства произошедшего. По предварительной информации, потерпевшие злоупотребляли спиртными напитками и курили в доме. В ближайшее время будет возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU