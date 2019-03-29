В двух столовых кузбасских школ запретили кормить детей

СЕГОДНЯ 07:34 2019-03-29T07:34:00+03:00

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На время оказались закрыты столовые сразу двух школ – в деревне Талой Юргинского района и поселке Станция Юрга 2-ая. Как оказалось, здесь фактический рацион не соответствовал тому, что написано в меню, а порции были слишком маленькими.

Специалисты управления Роспотребнадзора по Кемеровской области провели проверки в «Искитимской средней общеобразовательной школе» и «Тальской средней общеобразовательной школе». В обоих случаях проверка показала одни и те же нарушения. Ассортимент блюд, которые предлагались школьникам, не соответствовал тому, что было указано в утвержденном меню. Более того, масса порций блюд не соблюдалась.

За эти нарушения в отношении юридического лица был составлен протокол об административном правонарушении, а позже Юргинский городской суд приостановил деятельность по организации питания детей в обеих школах на 10 суток.

ИСТОЧНИК KP.RU