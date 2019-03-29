2019-03-29T14:09:58+03:00
Происшествия

Новокузнечанин убил сожительницу, которая не налила ему выпить

Желая, чтобы женщина извинилась, мужчина смертельно ранил ее ножом
Екатерина БОРМОТОВА
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В Новокузнецке местный житель убил сожительницу, которая не налила ему выпить. Женщина заявила, что в доме нет прислуги, что разозлило новокузнечанина с ножом.

Конфликт между сожителями произошел в конце прошлого года. Горожане распивали спиртное у себя дома. В ходе застолья мужчина потребовал, чтобы сожительница налила ему выпить, на что та заявила: в доме нет прислуги. Такой ответ не понравился новокузнечанину: он потребовал, чтобы женщина извинилась, но та отказалась это сделать. Тогда мужчина взял нож и стал им угрожать сожительнице. Однако и нож не заставил женщину извиниться. В результате сожитель ранил свою собутыльницу в ногу - из-за сильного кровотечения она скончалась.

- Мужчина был задержан, со следствием он сотрудничал, вину признал частично, утверждая, что не желал смерти женщине, а лишь хотел, чтобы она извинилась, - отметили в СУ СК по Кемеровской области.

Уголовное дело передано в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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