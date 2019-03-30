Тают цены: В кемеровском мебельном гипер-маркете «Практик-мебель» начался сезон скидок

СЕГОДНЯ 12:31 2019-03-30T12:31:58+03:00

Обновить интерьер и получить подарки можно в мебельном центре «Практик»

Изменить размер текста: A A

На улице с каждым днем становится теплее, а в «Практик-мебель» тают цены! В магазинах, расположенных в мебельном гипермаркете, начался сезон скидок, распродаж и акций.

Мебельный центр «Практик» — это огромный гипермаркет в центре Кемерова. В нем расположились десятки салонов как местных, так и крупнейших российских и мировых производителей. И в большинстве из них сейчас распродажи, скидки и акции.

Например, в салоне «Яне-мебель» идет тотальная ликвидация выставочных образцов. Скидки на все 70%! С каждым днем товара остается все меньше – успевайте приобрести мебель по выгодной цене!

А еще в «Практик-мебель» открылся новый отдел известной марки «АЛСО». В честь открытия в салоне действуют скидки 30% на кровати и 15% на кухни. В Ormatek тоже скидки – на товары для сна.

Для любителей бескаркасной мебели тоже имеются отличные предложения. Так, в салоне «Атмосфера» действует специальное предложения на кресла-мешки. Такое кресло легкое, безопасное, так как не имеет острых углов, удобное и хорошо впишется в любой интерьер, благодаря множеству расцветок у чехлов.

В «Много мебели» дарят стулья, а в Lazurit продают корпусную мебель за полцены. Это лишь малая часть всех скидок мебельного центра. Поэтому приходите и выбирайте мебель по душе!

«Практик-мебель» находится на улице Ленина, 90/2. Работает ежедневно с 10:00 до 20:00.

Реклама.

ИСТОЧНИК KP.RU