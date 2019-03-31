Два человека погибли в аварии с автобусом в Анжеро-Судженске

СЕГОДНЯ 06:30 2019-03-31T06:30:59+03:00

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В Анжеро-Судженске столкнулись пассажирский автобус и легковушка. В результате аварии погибли два человека.

Смертельное ДТП произошло вечером субботы, 30 марта. На улице Фестивальной столкнулись автобус «НефАЗ» и LADA Priora. Как рассказали очевидцы, легковой автомобиль занесло на повороте, после чего он вылетел на встречную полосу, где ехал автобус. В результате два человека из легкового автомобиля погибли.

«Ехал мимо там, видел все своими глазами, жутко. Priora практически пополам сложилась, и два пацана на передних сидениях застыли в вечности... Асфальт сухой был, по ходу, педаль в пол, не вписались в поворот- рассказал очевидец Михаил.

Обстоятельства произошедшего устанавливают правоохранительные органы.

ИСТОЧНИК KP.RU