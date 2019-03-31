Посетителей ТЦ «Радуга» в Кемерове эвакуировали из-за пожара

СЕГОДНЯ 09:01 2019-03-31T09:01:55+03:00

В одном из бутиков произошло короткое замыкание

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В Кемерове посетителей крупного торгового центра «Радуга» эвакуировали из-за пожара. В одном из бутиков произошло короткое замыкание.

- В одном из бутиков в принтере произошло короткое замыкание. Возгорание было ликвидировано силами персонала до прибытия подразделений. Эвакуация также была организована персоналом торгового центра, - рассказали в ГУ МЧС по Кемеровской области.

На место выезжали два отделения пожарной охраны – семь человек и две единицы техники.

ИСТОЧНИК KP.RU