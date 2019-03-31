Посетителей ТЦ «Радуга» в Кемерове эвакуировали из-за пожара
В одном из бутиков произошло короткое замыкание
Персонал вывел посетителей на улицу Фото: "Инцидент Кемерово" / "ВКонтакте"
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В Кемерове посетителей крупного торгового центра «Радуга» эвакуировали из-за пожара. В одном из бутиков произошло короткое замыкание.
- В одном из бутиков в принтере произошло короткое замыкание. Возгорание было ликвидировано силами персонала до прибытия подразделений. Эвакуация также была организована персоналом торгового центра, - рассказали в ГУ МЧС по Кемеровской области.
На место выезжали два отделения пожарной охраны – семь человек и две единицы техники.
ИСТОЧНИК KP.RU