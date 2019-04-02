Сергей Цивилев поднялся в рейтинге глав регионов России

СЕГОДНЯ 05:50 2019-04-02T06:00:29+03:00

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В народном рейтинге глав регионов России губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев занимает 31 место. Со времени последнего замера его рейтинг вырос на два пункта.

Рейтинг губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева поднялся на два пункта – об этом сообщается на портале «Губернаторы.ru». Примечательно, что со времени последнего замера все показатели выросли. Среди критериев, которые оказывают влияние на оценку деятельности главы региона, присутствуют деловой климат и борьба с коррупцией, безопасность и экология, работоспособность, качество дорог и инфраструктуры, информационная открытость и доверие к главе, уровень жизни населения, имидж и туристическая привлекательность региона.

Ближайший сосед Кузбасса, губернатор Новосибирской области Андрей Травников занимает 32 позицию, мэр Москвы Сергей Собянин – 29-ю, глава Алтайского Края Виктор Томенко - на 58 месте. На первой же строке рейтинга находится губернатор Удмурдской Республики Александр Бречалов, а в аутсайдерах народного доверия Василий Орлов, возглавляющий Орловскую области.

К слову, не так давно Сергей Цивилев стал самым цитируемым губернатором-блогером.

ИСТОЧНИК KP.RU