2019-04-02T10:42:38+03:00
Общество

Заместители кемеровского мэра ушли в отставку

Без руководителей остались
Екатерина БОРМОТОВА
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Места чиновников остаются вакантнымиМеста чиновников остаются вакантнымиФото: Екатерина БОРМОТОВА
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В Кемерове уволились два заместителя мэра. В отставку ушли руководитель аппарата Валентина Вылегжанина и начальник управления дорожного хозяйства и благоустройства Дмитрий Березовский.

Информацию об отставке кемеровских чиновников «Комсомольской правде» подтвердили в пресс-службе городской администрации. При этом причина ухода Вылегжаниной и Березовского не уточняется.

Собеседница издания уточнила, что в данный момент новые руководители не назначены.

ИСТОЧНИК KP.RU

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