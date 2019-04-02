Заместители кемеровского мэра ушли в отставку
Без руководителей остались
Места чиновников остаются вакантнымиФото: Екатерина БОРМОТОВА
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В Кемерове уволились два заместителя мэра. В отставку ушли руководитель аппарата Валентина Вылегжанина и начальник управления дорожного хозяйства и благоустройства Дмитрий Березовский.
Информацию об отставке кемеровских чиновников «Комсомольской правде» подтвердили в пресс-службе городской администрации. При этом причина ухода Вылегжаниной и Березовского не уточняется.
Собеседница издания уточнила, что в данный момент новые руководители не назначены.
ИСТОЧНИК KP.RU