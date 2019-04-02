Грузовой поезд сбил мужчину в Кузбассе

СЕГОДНЯ 11:04 2019-04-02T11:19:17+03:00

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В Ленинске-Кузнецком грузовой поезд сбил 25-летнего мужчину. Пьяный местный житель сидел на рельсах.

Инцидент произошел накануне вечером на железной дороге в черте города. Как рассказали в Кузбасском ЛУ МВД, 25-летний местный житель сидел на рельсах в состоянии алкогольного опьянения. Заметив его, машинист подал звуковые сигналы, а когда тот не отреагировал, применил экстренное торможение. Однако состав все же наехал на мужчину.

– Пострадавшего извлекли из-под второго вагона состава и доставили в Областной клинический центр охраны здоровья шахтеров Ленинска-Кузнецкого. В результате травмы он получил ушиб головного мозга, обширную рану мягких тканей головы и множественные ушибы туловища и конечностей, – рассказали полицейские.

ИСТОЧНИК KP.RU