Горящий мусоровоз проехал по Кемерову
По кемеровским улицам проехал горящий мусоровоз. Видео грузовика с пылающим баком обсуждают в Сети.
Накануне в соцсети появилось видео под названием «Призрачный гонщик». На нем мусоровоз «ЗИЛ» везет по кемеровским улицам полыхающий контейнер. Многие пользователи возмутились таким действиям водителя: мол горящий мусору может вылететь и попасть на чью-то машину. Другие горожане, знакомые со спецификой работы мусорщиков, встали на защиту водителя.
«Он когда его брал на борт, он не горел, а потом раздуло и растрясло, вот и разгорелось, и не бросать же его, вот и везет героически до отвала, я бы еще и на красный поехал», – объяснил все Максим Шкурко.
Горящий мусоровоз сняли на видео в Кемерове.
ИСТОЧНИК KP.RU