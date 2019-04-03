Горящий мусоровоз проехал по Кемерову

СЕГОДНЯ 06:24 2019-04-03T06:37:02+03:00

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По кемеровским улицам проехал горящий мусоровоз. Видео грузовика с пылающим баком обсуждают в Сети.

Накануне в соцсети появилось видео под названием «Призрачный гонщик». На нем мусоровоз «ЗИЛ» везет по кемеровским улицам полыхающий контейнер. Многие пользователи возмутились таким действиям водителя: мол горящий мусору может вылететь и попасть на чью-то машину. Другие горожане, знакомые со спецификой работы мусорщиков, встали на защиту водителя.

«Он когда его брал на борт, он не горел, а потом раздуло и растрясло, вот и разгорелось, и не бросать же его, вот и везет героически до отвала, я бы еще и на красный поехал», – объяснил все Максим Шкурко.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/700885" frameborder="0"></iframe> Горящий мусоровоз сняли на видео в Кемерове.

ИСТОЧНИК KP.RU