2019-04-03T06:37:02+03:00
Происшествия

Горящий мусоровоз проехал по Кемерову

Видео огненной машины появилось в Сети
Кирилл ЧАЩИН
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Горящий мусоровоз попал на видео. Кадр: "ВКонтакте"/Регион-42Горящий мусоровоз попал на видео. Кадр: "ВКонтакте"/Регион-42
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По кемеровским улицам проехал горящий мусоровоз. Видео грузовика с пылающим баком обсуждают в Сети.

Накануне в соцсети появилось видео под названием «Призрачный гонщик». На нем мусоровоз «ЗИЛ» везет по кемеровским улицам полыхающий контейнер. Многие пользователи возмутились таким действиям водителя: мол горящий мусору может вылететь и попасть на чью-то машину. Другие горожане, знакомые со спецификой работы мусорщиков, встали на защиту водителя.

«Он когда его брал на борт, он не горел, а потом раздуло и растрясло, вот и разгорелось, и не бросать же его, вот и везет героически до отвала, я бы еще и на красный поехал», – объяснил все Максим Шкурко.

Горящий мусоровоз сняли на видео в Кемерове.

ИСТОЧНИК KP.RU

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