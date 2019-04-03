Житель Кемерова порезал девушку из-за отказа от секса
Пострадавшую доставили в больницу
Житель общежития пырнул подругу в ягодицуФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Кемерове мужчина ударил ножом девушку, которая отказалась заниматься с ним сексом. Пострадавшую госпитализировали с легким ранением.
Поножовщина произошла в общежитии на проспекте Ленина, 130, рассказал «Комсомольской правде» осведомленный источник.
– Мужчина предложил своей знакомой заняться дружеским сексом. Она отказала. Тогда он разозлился, схватил нож и пырнул ее в ягодицу. Девушку госпитализировали с легким ранением, – рассказал собеседник издания.
По информации пользователей соцсети, пострадавшей предлагали секс втроем.
ИСТОЧНИК KP.RU