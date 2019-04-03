2019-04-03T11:07:47+03:00
Происшествия

Житель Кемерова порезал девушку из-за отказа от секса

Пострадавшую доставили в больницу
Кирилл ЧАЩИН
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Житель общежития пырнул подругу в ягодицуЖитель общежития пырнул подругу в ягодицуФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Кемерове мужчина ударил ножом девушку, которая отказалась заниматься с ним сексом. Пострадавшую госпитализировали с легким ранением.

Поножовщина произошла в общежитии на проспекте Ленина, 130, рассказал «Комсомольской правде» осведомленный источник.

– Мужчина предложил своей знакомой заняться дружеским сексом. Она отказала. Тогда он разозлился, схватил нож и пырнул ее в ягодицу. Девушку госпитализировали с легким ранением, – рассказал собеседник издания.

По информации пользователей соцсети, пострадавшей предлагали секс втроем.

ИСТОЧНИК KP.RU

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