Житель Кемерова порезал девушку из-за отказа от секса

СЕГОДНЯ 10:32 2019-04-03T11:07:47+03:00

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В Кемерове мужчина ударил ножом девушку, которая отказалась заниматься с ним сексом. Пострадавшую госпитализировали с легким ранением.

Поножовщина произошла в общежитии на проспекте Ленина, 130, рассказал «Комсомольской правде» осведомленный источник.

– Мужчина предложил своей знакомой заняться дружеским сексом. Она отказала. Тогда он разозлился, схватил нож и пырнул ее в ягодицу. Девушку госпитализировали с легким ранением, – рассказал собеседник издания.

По информации пользователей соцсети, пострадавшей предлагали секс втроем.

ИСТОЧНИК KP.RU