Жительница Кузбасса задавила во сне 2-месячную дочь

СЕГОДНЯ 11:48 2019-04-03T13:06:28+03:00

Женщина в скором времени предстанет перед судом

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28-летняя прокопчанка в скором времени предстанет перед судом. Уложив маленькую дочку спать с собой, она случайно придавила ее.

Жительница города Прокопьевск в сентябре 2018 года стала мамой. Однако счастье материнства продолжалось недолго. В ноябре она стала кормить двухмесячную дочь, уложив ее рядом с собой в кровати. В какой-то момент женщина уснула, а когда проснулась, обнаружила, что малютка не дышит. Молодая мать во сне придавила дочку своим телом, и малышка умерла от асфиксии – к такому выводу пришли специалисты судебно-медицинской экспертизы.

- Семья на профилактических учетах не состояла, в поле зрения работников правоохранительных органов не попадала, - сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по Кемеровской области. - Со следствием обвиняемая сотрудничала, вину признала.

В скором времени прокопчанка предстанет перед судом.

ИСТОЧНИК KP.RU