На выходных в Кузбассе потеплеет до +16 градусов

СЕГОДНЯ 14:25 2019-04-04T15:25:53+03:00

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Эти выходные будут радовать кузбассовцев весенним теплом. Днем воздух в области прогреется до +16 градусов. Однако ночью все же будет стоять минус.

В пятницу днем температура воздуха составит от +5 до +10 градусов, местами потеплеет до +15 градусов. Ночью в Кузбассе будет около +2...-3 градусов, местами будет холоднее, около -7 градусов. Ветер будет восточным порывистым. В отдельных районах пройдут дожди.

В субботу днем также местами пройдут осадки. Ветер будет дуть с северо-запада с порывами до 16 метров в секунду. Днем столбики термометров поднимутся до +6...+11 градусов, местами до +16 градусов. Ночью в большинстве районов ожидается -1...-6 градусов, местами может быть холоднее.

В воскресенье ветер сменит направление на юго-восточное и будет дуть с порывами до 13 метров в секунду. Дневная температура окажется в пределах +5...+10 градусов. На юге воздух может прогреться до +15 градусов. Ночью похолодает до +1...-4 градусов. Как и в субботу, возможны осадки.

– Кузбасс будет находиться под влиянием антициклона. Мы прогнозируем небольшие осадки. В основном, они будут по югу области. В Кемерове будет без осадков. Такая погода провоцирует вскрытие рек, но оно проходит постепенно, потому что ночи у нас еще прохладные, – отметили пресс-секретарь Кемеровского гидрометцентра Наталья Полуэктова.

ИСТОЧНИК KP.RU