2019-04-05T05:36:20+03:00
Происшествия

Сок с плесенью: Жительница Кузбасса купила в магазине опасный детский напиток

Женщина возмущена качеством продукта
Екатерина РОМАНОВА
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Сок с плесенью: Жительница Кузбасса купила в магазине опасный детский напиток. ФОТО: vk.com, "Подслушано Ленинск-Кузнецкий", Ксения Душинская.Сок с плесенью: Жительница Кузбасса купила в магазине опасный детский напиток. ФОТО: vk.com, "Подслушано Ленинск-Кузнецкий", Ксения Душинская.
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Жительница Ленинска-Кузнецкого решила приобрести для своего ребенка сок в одном из местных магазинов. Покупка не просто разочаровала женщину, но и возмутила ее: сок оказался с «сюрпризом».

Сообщение, полное возмущения, женщина оставила в одной из групп социальной сети «ВКонтакте». На фотографии, которой она сопроводила пост, видно, что внутри коробки с соком плесень. Примечательно, что сок предназначен для детей в возрасте от шести месяцев.

- Со сроком годности все в порядке. Видимо, не соблюдают условия хранения, - отмечает горожанка. - Сотрудники магазина просто вернули мне деньги, но данный товар с полок не убрали и даже не проверили, есть ли еще испорченная продукция!

Пользователи соцсети также были возмущены присутствием испорченного товара на полках магазина и посоветовали женщине впредь вскрывать коробку с соком, чтобы убедится, что он безопасный. А одна из пользовательниц, представившаяся представителем магазина, заявила, что после возврата коробки сока покупателем руководство магазина составляет претензию производителю продукта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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