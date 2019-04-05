Сок с плесенью: Жительница Кузбасса купила в магазине опасный детский напиток
Жительница Ленинска-Кузнецкого решила приобрести для своего ребенка сок в одном из местных магазинов. Покупка не просто разочаровала женщину, но и возмутила ее: сок оказался с «сюрпризом».
Сообщение, полное возмущения, женщина оставила в одной из групп социальной сети «ВКонтакте». На фотографии, которой она сопроводила пост, видно, что внутри коробки с соком плесень. Примечательно, что сок предназначен для детей в возрасте от шести месяцев.
- Со сроком годности все в порядке. Видимо, не соблюдают условия хранения, - отмечает горожанка. - Сотрудники магазина просто вернули мне деньги, но данный товар с полок не убрали и даже не проверили, есть ли еще испорченная продукция!
Пользователи соцсети также были возмущены присутствием испорченного товара на полках магазина и посоветовали женщине впредь вскрывать коробку с соком, чтобы убедится, что он безопасный. А одна из пользовательниц, представившаяся представителем магазина, заявила, что после возврата коробки сока покупателем руководство магазина составляет претензию производителю продукта.
ИСТОЧНИК KP.RU