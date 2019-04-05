Более 112 миллиардов рублей выдал Россельхозбанк предприятиям масложировой отрасли в 2018 году
АО «Россельхозбанк» выступил спонсором ежегодной Масложировой конференции, организованной при поддержке Министерства сельского хозяйства РФ. Участниками конференции стали представители государственных органов, финансисты, крупные агрохолдинги, переработчики масличных, отраслевые организации, ведущие отечественные и международные аграрные эксперты. В ходе пленарной сессии эксперты обсудили возможности индустрии в контексте экспортных задач, обозначенных в федеральном проекте «Экспорт продукции АПК».
Заместитель Министра сельского хозяйства Оксана Лут в ходе пленарного заседания отметила, что за первые три месяца 2019 года экспорт продукции отечественной масложировой отрасли увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 23 процентам (без учета стран ЕАЭС). Замминистра напомнила, что целевой показатель в этом сегменте к 2024 году должен будет составить 8,6 миллиарда долларов, при этом масложировой отрасли отводится одна из ключевых ролей во всем экспортом проекте.
ИСТОЧНИК KP.RU