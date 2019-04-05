Более 112 миллиардов рублей выдал Россельхозбанк предприятиям масложировой отрасли в 2018 году

СЕГОДНЯ 05:56 2019-04-05T05:56:26+03:00

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АО «Россельхозбанк» выступил спонсором ежегодной Масложировой конференции, организованной при поддержке Министерства сельского хозяйства РФ. Участниками конференции стали представители государственных органов, финансисты, крупные агрохолдинги, переработчики масличных, отраслевые организации, ведущие отечественные и международные аграрные эксперты. В ходе пленарной сессии эксперты обсудили возможности индустрии в контексте экспортных задач, обозначенных в федеральном проекте «Экспорт продукции АПК».

Заместитель Министра сельского хозяйства Оксана Лут в ходе пленарного заседания отметила, что за первые три месяца 2019 года экспорт продукции отечественной масложировой отрасли увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 23 процентам (без учета стран ЕАЭС). Замминистра напомнила, что целевой показатель в этом сегменте к 2024 году должен будет составить 8,6 миллиарда долларов, при этом масложировой отрасли отводится одна из ключевых ролей во всем экспортом проекте.

ИСТОЧНИК KP.RU