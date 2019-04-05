В Кемерове таксист нашел пропавшего школьника

СЕГОДНЯ 08:45 2019-04-05T09:00:18+03:00

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В Кемерове таксист нашел пропавшего восьмилетнего мальчика. Ребенок гулял по городу до позднего вечера.

Накануне вечером жительница Заводского района города заявила в полицию о пропаже своего восьмилетнего сына. Ребенок не вернулся домой со школы и не отвечал на телефон. Стражи порядка организовали поиски с участием всех экипажей, участковых, инспекторов ПДН.

– Около 23:00 в дежурную часть позвонил водитель такси и сообщил, что на проспекте Кузнецком заметил мальчика, который находился на улице без сопровождения взрослых. Из разговора с ребенком автомобилист узнал, что тот один гуляет по городу и не желает возвращаться домой, – рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области.

На место выехали полицейские и встретили пропавшего школьника. Оказалось, что мальчик опоздал на урок и пошел гулять по городу. Прогуляв весь день, мальчик побоялся возвращаться домой. Его телефон разрядился.

Во время разбирательства оказалось, что родителя не уделяли своему сыну должного внимания. С ним провели профилактическую беседу. На мать школьника был составлен протокол за неисполнение родительских обязанностей. Ей предстоит заплатить штраф в 500 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU