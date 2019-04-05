Три школьницы играли в догонялки на железной дороге в Кузбассе

СЕГОДНЯ 12:42 2019-04-05T12:42:48+03:00

Изменить размер текста: A A

В Кузбассе три школьницы играли в догонялки на железнодорожных путях. Наказание понесли родители.

Инцидент произошел на станции Юрга-1. Три пятиклассницы играли на путях, пытаясь на бегу дотронуться до маневрировавших тепловозов рукой. Игры, которые могли закончиться трагедией, пресекли транспортные полицейские.

Другой случай произошел на станции Кемерово. Два третьеклассника, которые проживают в Кировском районе, приехали после школы на железнодорожный вокзал. Дети спустились с перрона на пути и бегали по рельсам.

- С начала года сотрудники выявили 130 несовершеннолетних, совершивших различные правонарушения на объектах транспортного комплекса. Из них 99 подростков и детей допустили действия, угрожающие безопасности движения на железной дороге, - отметили в ЛУ МВД по Кемеровской области.

В ведомстве уточнили, что в отношении 80 нарушителей были составлены административные протоколы. За шалости 19 детей ответили родители.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Опасные игры: В Кузбассе 28 детей задержали на железной дороге

–Двое братьев из Топок девяти и тринадцати лет бегали по рельсам в районе станции и лазали под вагонами грузовых составов, рискуя получить травмы. Пятеро детей на станции Тутальской в возрасте 10-11 лет баловались, используя двустороннюю переговорную связь. На замечание дежурной по станции дети отреагировали нецензурной бранью, – рассказали в ЛУ МВД по Кемеровской области. (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU