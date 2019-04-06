Кемеровчанин пытался вынести из магазина 1000 шоколадок

СЕГОДНЯ 04:24 2019-04-06T04:24:45+03:00

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В Кемерове местный житель пытался вынести из магазина более 1000 шоколадок. Мужчина представился грузчиком, но ему не поверили.

Инцидент произошел в одном из городских торговых центров. Вечером экипаж Росгвардии получил сигнал «тревога». Приехавших на место бойцов встретил сотрудник службы контроля магазина. Он рассказал, что неизвестный мужчина пытался похитить партию шоколада под видом грузчика.

Как оказалось, 29-летний кемеровчанин собирался вывезти из магазина поддон со сладостями на сумму 68 тысяч рублей. На выходе из торговой точки мужчина предъявил поддельную накладную. Сотрудники установили, что ранее житель областного центра был неоднократно судим за грабеж и мошенничество.

ИСТОЧНИК KP.RU