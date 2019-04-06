2019-04-06T07:39:14+03:00
Общество

Главный инспектор МВД России лично пообщается с кузбассовцами

Генерал-майор полиции Сергей Басак проведет приемы в Новокузнецке и Кемерове
Екатерина РОМАНОВА
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С личными и служебными вопросами кузбассовцы смогут обратиться к руководителю комиссии МВД России – главному инспектору МВД генерал-майору полиции Сергею Басаку.

Главный инспектор МВД России генерал-майор полиции Сергей Басак проведет прием населения и сотрудников органов внутренних дел по личным и служебным вопросам 11 апреля. Прием будет проходить с 10:00 до 18:00 в Новокузнецке на проспекте Энтузиастов, 1 в комнате приема граждан. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области, на прием необходимо записаться.

13 апреля аналогичный прием будет проходить в Кемерове. С 10:00 до 18:00 граждан и сотрудников органов внутренних дел ждут на улице Островского, 17, в комнате приема граждан.

Предварительная запись в Новокузнецке ведется по телефонам: (384-3) 57-45-8, 74-25-24. В Кемерове записаться можно пор телефонам: (384-2) 32-74-81, 32-76-21.

ИСТОЧНИК KP.RU

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